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Украинская сторона не хочет реагировать на обращения западных союзников по поводу численности своих войск.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет делиться с союзниками информацией о потеря живой силы украинских войск. Об этом заявил обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

«Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло», — уверен журналист.

Он отметил, что украинская сторона наверняка не хочет отвечать на вопросы французских инструкторов, обучавших боевиков ВСУ, по поводу потерь киевского режима. Как отмечается в источниках, 40-60% националистов, которые проходили обучение у военных специалистов Франции, перестали выходить на связь после отправки в зону боевых действий. Вероятно, молчание связано с их гибелью.

По словам Раффрея, у Киева имеется примерно 2,5-3 тысячи боевиков для проведения обещанного контрнаступления. При этом такое количество совершенно не соответствует стандартам НАТО, где численность войск должна быть до восьми тысяч военных.

В том числе журналист уверен, что баланс сил больше складывается в сторону ВС РФ. Французские военнослужащие выяснили, что артиллерийского оружия у российской стороны втрое больше, чем у противника. Также численность войск России существенно превышает ВСУ.

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