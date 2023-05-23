Названы привычные продукты, вызывающие тревожность и депрессию

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Отсутствие качественного рациона приводит к негативным психическим последствиям у людей.

Кофе и фастфуд способствуют повышению тревожности и могут вызвать депрессивные симптомы. К такому выводу пришли диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт, сообщило издание The Sun.

По словам специалистов, в бодрящем напитке содержится кофеин, который является мощным стимулятором. Подобный состав не только дает человеку заряд энергии, но также «подпитывает» его тревожные ощущения, страхи и волнение.

При этом сердце начинает биться чаще, тело выделяет больше пота. То же касается и быстрой еды.

Как правило, фастфуд по составу ингредиентов включает в себя слишком мало питательных и полезных веществ. Такая пища вызывает развитие воспалений в организме, а это отрицательно влияет на работоспособность головного мозга.

В результате злоупотребления подобными перекусами у человека повышается уровень тревоги на 70%. В том числе в группе риска находятся любители горячительных напитков.

У заядлых алкоголиков перестает нормально функционировать выработка определенных химических веществ в мозге, которые необходимы для нормального психического состояния.

Чтобы сохранить душевное равновесие и ментальное здоровье, диетологи рекомендовали заменить кофе зеленым чаем, а вместо фастфуда есть больше рыбы, молочных продуктов, черники и тыквенных семечек.

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