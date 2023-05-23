Осторожно, злая собака: в России могут ввести штрафы для хозяев агрессивных животных

В России могут ввести штрафы для владельцев агрессивных собак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Вероятно, стоит ожидать рекордного спроса на намордники и поводки.

Быть владельцем агрессивных собак в России может стать крайне затратно. Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 200 тысяч рублей, если такие животные укусят людей или причинят вред имуществу. Закон готовят ко второму чтению.

Для обычных граждан наказание составит от десяти до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, а для юридических — от 100 до 200 тысяч.

Судя по всему, стоит ожидать рекордного спроса на намордники и поводки.