Число раненых при атаке диверсантов в Белгородской области увеличилось до восьми

Белгородский губернатор Гладков: восемь человек ранены после атаки диверсантов

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

В регионе объявлен режим контртеррористической операции.

Восемь человек пострадали при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Восемь человек у нас ранено, по информации от министерства здравоохранения, министерства обороны», — сказал он в эфире в соцсети ВКонтакте.

По словам Гладкова, он находится в Грайвороновском районе области, где ситуация остается сложной. Большая часть местного населения покинула район. Сотрудники МЧС и полиции обходят территорию, принимают меры для сохранности жилья и имущества.

Гладков отметил, что погибших среди мирных жителей нет. Он призвал покинувших дома граждан обращаться в органы местного самоуправления по месту пребывания. Там людей обеспечат питанием и местами для ночлега.

До этого стало известно, что в Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции (КТО) из-за проникновения в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. Ликвидацией диверсантов занимаются Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.

Также Гладков сообщал о начавшемся утром многочасовом обстреле территории области, в результате которого в городе Грайворон были ранены двое мужчин и одна женщина. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в результате прилетов снарядов в ряде населенных пунктов области были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.