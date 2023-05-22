«Не имеете права»: Польских рассказала в грубой форме, что с ней случилось

Актриса Галина Польских грубо ответила на новость о своей госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova; © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Российская актриса опровергла слухи о своем здоровье. Она явно недовольна тем, что в СМИ переживают о ее состоянии.

В СМИ появились слухи, что актриса Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем. Она опровергла эту информацию и эксклюзивно для сайта 5-tv.ru прокомментировала новости, которые сейчас распространяются вокруг ее персоны.

Польских проявила недовольство во время беседы, но при этом рассказала, что легла в больницу самостоятельно.

«Я человек уже в возрасте. Я каждый раз проверяю свое здоровье. У меня впереди большая работа. Я должна прийти на эту работу, это ответственная работа», — заявила Польских.

Галина отметила, что она очень волнуется за то, что информация дойдет до режиссера проекта, в котором сейчас снимается женщина. Она думает, что глава съемочной группы начнет подыскивать новую актрису.

В заключении актриса Галина Польских выразила свое недовольство работой российских СМИ.

«Это безобразие, нельзя так, не имеете права», — заявила актриса.

Судя по бодрому общению Галины, с ней действительно все в порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Польских госпитализировали.