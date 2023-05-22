Сергей Бурунов не будет озвучивать Ди Каприо в новом фильме впервые за 18 лет

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Российскому актеру отказ пришел прямиком из Голливуда.

Российский актер дубляжа и кино Сергей Бурунов больше не будет озвучивать голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил Telegram-канал сервиса «Кинопоиск».

20 октября на стриминговом сервисе Apple TV+ состоится премьера фильма Мартина Скорсезе «Убийца цветочной Луны». В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Бурунов впервые с 2005 года не будет озвучивать американского актера. Сергей рассказал, что в этот раз отказ поступил прямиком из Голливуда. Теперь озвучивать Ди Каприо будет другой актер.

Сергей дарил свой голос голливудскому артисту на протяжении 18 лет. Ди Каприо начал говорить голосом Бурунова в фильме «Авиатор». Также на счету Сергея фильмы: «Остров проклятых», «Начало», «Джанго освобожденный», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший», «Однажды в… Голливуде» и еще достаточно громких проектов в главной роли с Леонардо Ди Каприо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый фильм Скорсезе «Убийца цветочной Луны» назвали лучшей работой режиссера.