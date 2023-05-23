Похоронивший жену Ярослав Сумишевский отказался от еды на две недели

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Народный любимец следит за своим здоровьем, но какого именно метода он придерживается?

Певец Ярослав Сумишевский заявил, что отказывается от еды. В своем личном блоге артист поделился подробностями необычного эксперимента, который будет пробовать уже не первый раз.

«Я поехал на детокс, как в прошлом году», — загадочно сообщил певец.

Он пообещал подписчикам рассказать, как будет проходить его детокс-программа, а также делится своим состоянием на протяжении всего курса. Известно только одно — Сумишевский проведет без еды две недели.

Будут ли какие-то поблажки или «питьевая диета» — неизвестно. С подробностями артист выйдет на связь позже. А те, кто давно на него подписан в соцсетях, и так знают, как именно проходит детокс-программа — в прошлом году Сумишевский уже бывал в подобном месте.

Артист восстанавливается после тяжелой утраты — зимой 2021 года его жена Наталья скончалась в результате страшного ДТП. Супруги ехали в машине вместе, когда водитель вдруг выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, а через неделю она скончалась, не выходя из комы. У супругов остался сын Мирослав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Сумишевского появилась новая любовь спустя два года после гибели жены.