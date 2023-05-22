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Одному из пассажиров стало плохо во время полета.

Самолет рейса Сургут-Москва, который ранее подавал сигнал тревоги, совершил посадку в Перми. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер Boeing, следующий из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и готовится к экстренной посадке в Перми из-за нештатной ситуации на борту.

Позднее стало известно, что одному из пассажиров рейса во время полета стало плохо, и командир экипажа принял решение о посадке на ближайшем аэродроме. Уточнялось, что в целом обстановка на борту лайнера спокойная.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко во время рабочей поездки на Кубу. Чиновнику стало плохо на борту самолета на обратном пути в Россию. Пилоты совершили экстренную посадку в Минеральных Водах, однако врачи не успели оказать Кучеренко помощь.