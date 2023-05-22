Квартира с мумией топила соседей на протяжении трех дней в Москве

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Эксперты установили, что собственник квартиры скончался порядка шести месяцев назад. Кто же тогда причинил дискомфорт соседям снизу?

Жители одного из многоквартирных домов Бегового района пожаловались на соседа, который якобы заливал их на протяжении трех дней. Прибывшие на место сотрудники удивили пострадавших еще больше — предполагаемый виновник в потопе, оказывается, скончался около шести месяцев назад.

Мумифицированное тело 83-летнего пенсионера было обнаружено на полу его квартиры. Работающие на месте эксперты констатировали, что смерть наступила около шести месяцев назад. Все это время он так и пролежал в своем однокомнатном «саркофаге» в центре Москвы.

Почему никто не озаботился исчезновением мужчины, и как спустя столько дней после его смерти он умудрился стать виновником потопа — установят проверки. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Ленобласти. Вел малыша составлял менее одного килограмма. Как он оказался в трубах и был ли мертв изначально — неизвестно.