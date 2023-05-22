Раскрыта причина экстренной посадки самолета рейса Сургут — Москва
Виктория Андреева 8 012 0
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Экипаж подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми.
Борт Сургут — Москва подал сигнал тревоги и готовится к экстренной посадке в Перми из-за нештатной ситуации на борту. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о пассажире, которому внезапно стало плохо.
По официальной информации, в целом обстановка на борту спокойная. Экстренные службы готовятся принять лайнер в воздушной гавани.