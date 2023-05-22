Суд арестовал мужчину, сжегшего Коран по указанию украинских спецслужб

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Следующие два месяца злоумышленник проведет под стражей.

Волгоградский суд арестовал Никиту Журавеля, который сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Инстанция избрала для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Волгоградской области.

Уточняется, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, присматривающей наказание за оскорбление чувств верующих. Оно было передано чеченскому следствию.

Во время допроса после задержания фигурант признался, что действовал под покровительством украинских спецслужб. Кроме того он рассказал, что за содеянное поучил от руководства десять тысяч рублей.

Журавель реализовал провокацию с сожжением Корана 4 мая возле Соборной мечети. Все происходящее он зафиксировал на камеру, а после направил кадры СБУ. Было также установлено, что мужчина производил съемку военных объектов на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Биробиджане арестовали россиянина по подозрению в сборе информации для СБУ.