Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Он появился в сторис знаменитости с большим букетом белых роз.

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась под пристальным вниманием фанатов. Дело в том, что танцовщица показала своего нового потенциального возлюбленного. На этот раз им оказался доктор со звучной фамилией — Шадский.

Мужчина появился в сторис знаменитости с большим букетом белых роз. Он приехал к 47-летней Волочковой на выступление в Кремле.

«Так приятно!» — написала звезда в социальной сети.

Потенциальный ухажер подарил цветы Волочковой. Instagram* / volochkova_art

Прежде балерина и медик точно были знакомы: артистка обращалась к мастеру за «экзомассажем» ровно год назад. Но теперь кавалер вновь вернулся к любительнице «фирменных шпагатов», но цель его ухаживаний пока неизвестна.

Возможно, балерина решилась пройтись по бывшим. Недавно танцовщица выложила видео из банкетного зала с новой избранницей своего экс-мужа. Она пыталась показать свои гимнастические способности, но в итоге не удержала равновесие и упала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова ждет внуков от 17-летней дочери.

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