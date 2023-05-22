Искала спасения? Почему «Гостья из будущего» Стерникова перед смертью сбегала в храмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Thissen; личный архив Владимира Каторгина;5-tv.ru

Актриса страдала деменцией последние десять лет своей жизни. Может ли пациент по памяти ходить в одно и то же место? И почему выбор пал именно на храмы?

Звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова, последние десять лет страдающая деменцией, сбегала в храмы из больницы. Почему болезнь привела ее в церковь? Как мозг нашел и запомнил дорогу? На эти и многие другие вопросы о болезни Альцгеймера 5-tv.ru ответил врач-психиатр Владимир Каторгин.

«У таких пациентов прогноз не очень благоприятный, поскольку это необратимое расстройство психической деятельности. Десять лет болезни Альцгеймера неплохой срок, но надо понимать, лечился человек или нет, от чего умер», — отметил эксперт.

Актриса Стерникова могла сбегать в церковь по маршруту, заложенному где-то в мозге. Для пациентов, больных деменцией, это нередкий случай.

«Их привозят из дома, в котором они ориентируются, в стационар. Они сразу теряются в незнакомой обстановке, поэтому то, что три раза ее (Марию Стерникову — Прим. ред.) находили именно в храме, говорит о том, что в мозге где-то был заложен определенный маршрут, по которому она интуитивно шла», — предположил Каторгин.

По его мнению, мозг Стерниковой просто мог вести ее, по ее же представлению, в безопасное место. Возможно, там она искала спасения и помощи.

«Когда человек с деменцией понимает и осознает — это один вопрос. Конечно, он просит помощи, в том числе и у Господа Бога. А когда уже деменция необратима, то это немного другое», — отметил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких обстоятельствах нашли тело «Гостьи из будущего» Марии Стерниковой.