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Инфекционист рассказала про различия между инфекциями, которые при отсутствии терапии могут привести к непоправимым последствиям.

Заболевание ВИЧ — вирус иммунодефицита человека — бывает двух типов. Их названия ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, какие отличия между этими типами болезни и какая из них преобладает в России.

В интервью «Известиям» эксперт отметила, что в нашей стране и во всем мире преобладает ВИЧ-1, а вот ВИЧ-2 чаще встречается в отдельных районах Западной Африки. Эти типы имеют свои генетические отличия, так как произошли от разных вирусов.

«ВИЧ-2 передается сложнее, чем ВИЧ-1. Показатели передачи ВИЧ-2 от матери к младенцу в 20-30 раз ниже, чем при ВИЧ-1. А еще ВИЧ-2 связан с более низким количеством вируса в крови и более медленным снижением иммунного статуса, соответственно, данный тип медленнее прогрессирует», — пояснила врач.

Степанова сообщила, что за все годы своей работы столкнулась лишь однажды с ВИЧ-2. Она обратила внимание на то, что тесты правильно определили это заболевание и не перепутали его с ВИЧ-1. Таким образом можно не переживать, что два разных типа перепутаются между собой и пациенту будет назначено не то лечение.

«Почему нам иногда важно знать — ВИЧ-1 или ВИЧ-2? Потому что их главное отличие заключается в строении фермента — обратной транскриптазы. Это значит, что против ВИЧ-2 не работает целая группа лекарств, которые блокируют этот фермент», — сообщила врач.

Екатерина Степанова рассказала про стадии развития ВИЧ. Она отметила, что многие до сих пор путают эту инфекцию со СПИД.

Первая стадия — острая. Ее можно обнаружить только по горячим следам. Например, после тяжелой «простудной» болезни, когда обследования не выявило проблемы, а лечение не помогло. Обычно такие симптомы сами проходят через несколько недель, но это может означать, что человек подцепил это неприятное заболевание.

Далее наступает вторая стадия — бессимптомный период. Его продолжительность зависит от многих факторов. Врач отметила, что здесь главной проблемой является то, что больной не чувствует своей болезни. Эксперт рекомендует сдавать тесты раз в год, чтобы раньше приступить к лечению.

И третья стадия — это появление вторичных заболеваний. Именно тогда на сцену выходит СПИД, который начинает очень серьезно угрожать здоровью больного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что регионы потратили почти четыре миллиарда на лекарства для ВИЧ-инфицированных.