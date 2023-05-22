Три человека пострадали при обстреле города Грайворон под Белгородом

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Украинские боевики утром предприняли массированную артиллерийскую атаку на российский регион.

Двое мужчин и одна женщина получили ранения при обстреле города Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что все трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день белгородский губернатор сообщил о многочасовом обстреле с украинской стороны Грайворонского округа. Осколок одной из ракет угодил на территорию придомового участка в населенном пункте Антоновка. Другой снаряд повредил три частных дома и вызвал пожар в селе Козинка. В районе села Гора-Подол в результате обстрела загорелся склад сена.

Также Гладков сообщил о проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы противника. Ликвидацией диверсантов занимаются Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.