«Мама, не снимай меня без фильтра!»: блогеры о воспитании детей в век гаджетов

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Звезды интернета разделились на два лагеря: некоторые категорически против гаджетов в жизни их детей, а другие убеждены, что эпоху цифровизации важно принимать.

В минувшую пятницу фэшн-блогер Люси LovaLova отметила в кругу близких 4-летие своего младшего сына Давида. Разделить радость праздника пришли: модель Елена Кулецкая, инфлюенсер Олеся Константинова, певица Настя Крайнова, звезда «Дома-2» Саша Артемова, а также блогеры Таня Герман и Валерия Манькова. Вместе с корреспондентом 5-tv.ru знаменитости порассуждали о воспитании детей в век гаджетов и социальных сетей.

По признанию Елены Кулецкой, она считает себя доброй мамой, тем не менее дочки называют ее строгой. Виной тому ограничения в использовании смартфонов. Также модель не разрешает детям пропускать детский сад и есть сладкое перед или вместо обеда. Тем не менее, сама Кулецкая убеждена, что все делает правильно. Однако, по ее мнению, в ограничениях, главное, не переборщить. Например, модели неважно, какие оценки будут получать дочки в школе.

«Нас учили как: „Будь отличницей по всем предметам! Вот, если ты круто разбираешься, допустим, в русском языке и литературе, но у тебя провал в алгебре, мы тебе репетитора по алгебре наймем“. Мне кажется, сейчас такая классная тенденция, которой я тоже буду придерживаться, что изначально смотрят, к чему склонен и что нравится ребенку, и развивают именно это», — считает Кулецкая.

Инфлюенсер Олеся Константинова убеждена, что век цифровизации — новое веяние, которое нужно принимать, поэтому запрещать пользоваться смартфоном — бессмысленно.

«Я считаю, что надо контролировать время, которое дети проводят за компьютером, обязательно, но не лишать их, возможно, что завтра из этого всего вырастит новый, так скажем, какой-нибудь айтишник крутой. Я не говорю про Илона Маска, но мало ли! Который заработает на создание своей игры миллионы! Не надо ничего запрещать! Хочет ребенок — да! Но самое главное, это контролировать ситуацию. Везде», — убеждена Олеся Константинова.

Со своим сыном звездный инфлюенсер старается быть на одной волне и выстраивает дружеские и доверительные отношения, чтобы в случае личной неурядицы ребенок первым делом обратился к ней.

Люси LovaLova воспитывает двоих сыновей. Как шутит сама фэшн-блогер, воспитывать она может лишь пацанов, а девочек только любить. Своим мальчишкам Люси с самого детства старается прививать мужские качества, взращивая в них внутренний стержень.

К присутствию гаджетов в жизни своих сыновей фэшн-блогер относится крайне негативно. Тем не менее, со старшим сыном этот момент она упустила и позволила ему много времени проводить со смартфоном в руках.

«С младшим сыном у меня вообще наоборот. Я настолько сильно ограничиваю его в этом, что уже доходит у меня до маразма. Но результат того, что он намного больше интересуется окружающим миром, вокруг смотрит больше, видит и запоминает — это прямо сто процентов», — объяснила Люси LovaLova.

Блогер Таня Герман призналась, что у ее старшей 9-летней дочери до сих пор нет собственного телефона. По мнению блогера, гаджеты плохо сказываются не только на зрении детей, но и на умственных способностях.

«У нее есть распорядок дня. Возможно, час я ей могу дать, час в двое суток. Правда. Прямо минимально урезала все гаджеты. У всех ее одноклассников есть телефоны, а у нее нет», — рассказывает Таня Герман.

Тем не менее, девочки творчески выражаются и снимаются в видео-блогах Герман. Каждый вечер молодая мама читает дочкам приятные комментарии под своими роликами.

«Старшая начинает себя уже оценивать со стороны, как она выглядит в кадре. И в этом у меня начались сложности. Она говорит: «Ой, не снимай меня без фильтра!». Я говорю: «В смысле? У тебя вообще нет вариантов!» — смеется блогер.

Валерия Манькова же уверена, что нужно воспитывать не детей, а прежде всего себя.

«XXI век — от гаджетов никуда не уйти!» — убеждена лайфстайл-блогер.

Как признается звезда «Дома-2» Саша Артемова, своей дочке она разрешает пользоваться смартфоном только в экстренных ситуациях.

«Если мы где-то в очереди сидим и мне нужно ребенка отвлечь, и это бывает, я не знаю, может быть, раз в два месяца. <…> У нас гаджетов практически нет. Если есть, то это только один мой телефон», — рассказала Саша Артемова.

Особое внимание экс-участница реалити-шоу уделяет питанию ребенка, она не разрешает своей дочке есть сладкое.

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