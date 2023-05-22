«Половину Польши за Сусанина»: Захарова отреагировала на претензии Варшавы

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Представитель МИД РФ резко ответила на подсчет Польшей «ущерба» от действий СССР в годы Второй мировой войны.

Польша должна отдать России половину своей территории за одного только замученного и убитого польской солдатней крестьянина Ивана Сусанина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на претензии замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика к СССР.

Тот ранее заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб, который поляки якобы понесли от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Иван Сусанин — костромской крестьянин, русский национальный герой. Во время Русско-польской войны 1609–1618 годов не выдал отряду врага местонахождение юного царя Михаила Романова и его матери инокини Марфы, за что был замучен поляками до смерти. По другой версии, согласился показать польским солдатам дорогу к царю, однако завел их в непролазные болота, после чего был ими казнен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Госдумы рассмотрит запрет на проезд польских фур через российские территории в ответ на враждебные действия Варшавы.