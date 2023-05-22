Названы дата и место прощания с Петром Кучеренко

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Супруг певицы Дианы Гурцкая скоропостижно скончался после командировки на Кубу.

Церемония прощания с замглавы Минобрнауки РФ, мужем певицы Дианы Гурцкая, Петром Кучеренко пройдет 24 мая в 11:00 в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Об этом сообщили в ведомстве.

«Прощание состоится в среду, 24 мая 2023 года, в 11:00 — официальная церемония панихиды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, в 13:00 — похороны на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Кучеренко скончался 20 мая во время рабочей поездки на Кубу. Ему стало плохо на борту самолета на обратном пути в Россию. Пилоты совершили экстренную посадку в Минеральных Водах, однако врачи не успели оказать Кучеренко помощь, он скончался в возрасте 46 лет. Причиной, предположительно, стал сердечный приступ. Так ли это, установит экспертиза.

Вдова чиновника 44-летняя певица Диана Гурцкая пребывает в шоке от случившегося и отказывается общаться с журналистами. Ее брат Роберт утверждает, что Кучеренко не жаловался на здоровье перед вылетом. Напротив, он был в хорошем настроении и сообщил, что везет подарки близким.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Диана Гурцкая восприняла сообщение о скоропостижной смерти мужа — Петра Кучеренко.