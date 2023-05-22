«Ужасает»: актриса Зайцева раскритиковала украинских артистов за русофобию

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

Артистка отмечает, что с этими людьми происходит «что-то страшное».

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева посетила 3-й Открытый российский кинофестиваль патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске.

Там знаменитость в интервью изданию aif.ru выразила недоумение насчет того, что украинские актеры, которые много снимались в СССР и РФ, сегодня ведут себя как ярые националисты и везде рассказывают о своем негативном отношении к России.

Актриса призналась, что испытывает шок от того, что сейчас произносит, к примеру, артистка Ада Роговцева.

«Что с ней? Ведь Роговцева — человек, выросший, в общем, на русской культуре. А сегодня… Что-то страшное с этими людьми произошло», — рассказала Зайцева.

Украинский актер Богдан Бенюк также вызывает недоумение у Зайцевой. Он наиболее известен по ролям Крынкина в «Аты-баты, шли солдаты…» и Леонида Утесова в сериалах «Ликвидация» и «Утесов. Песня длиною в жизнь».

Артистка вспомнила, как встречалась с Богданом на кинофестивале в Анапе, где они обнимались, целовались и все было прекрасно. Но то, что она сейчас читает о нем в СМИ, «ужасает» народную артистку РСФСР.

«Бенюк теперь воплощает ярый национализм, ненависть к русским. А ведь он играл многие годы в нашем российском кино», — посетовала звезда.

Знаменитость отмечает, что ей страшно задумываться о том, что происходит в умах людей на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зайцева вспомнила о «странных» нравоучениях Армена Джигарханяна.