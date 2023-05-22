Кредит на новый кредит: МВФ вогнал Украину в долговую яму, из которой нельзя выбраться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

Выделяемые фондом транши для Киева оказались ловушкой. И это обязательно вскроется, когда политика Запада изменится.

Международный валютный фонд (МВФ) вогнал Украину в долговую яму, из которой невозможно выбраться. Об этом 5-tv.ru сообщил экономист, ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак.

«Они давно вогнали в яму, из которой нельзя выбраться. Сейчас они просто выполняют определенные формальности, чтобы изображать жизнеспособность этого организма — давно уже мертвого, — который называется Украина и находится полностью под внешним управлением. Это не секрет, это давно произошло», — сказал собеседник 5-tv.ru.

По его словам, многомиллиардные транши МВФ преследуют только одну цель — создавать видимость функционирования украинской экономики и не допускать дефолта. Однако фактически фонд дает Киеву новые кредиты для обслуживания предыдущих.

«Пока есть потребность в Украине у тех, кто управляет там всеми процессами, они будут поддерживать и изображать, что есть такое государство, что валюта более или менее стабильная, что там даже предприятия работают какие-то еще. Но это все продолжается, только пока в этом есть потребность. Когда изменятся планы в Вашингтоне, а это может произойти, все это может закончиться», — подчеркнул Александр Дудчак.

В заключение экономист добавил, что пока Западу выгодно использовать Украину в качестве ширмы. За ней прячутся более 50 стран, которые ведут войну с Россией.

В апреле МВФ одобрил кредит для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Эти средства были выделены в рамках общего пакета помощи Киеву на сумму 115 миллиардов долларов. Для сравнения, по данным Минфина Украины на январь 2023 года, госдолг страны составлял 17,9 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одно из главных международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины. По данным аналитиков, есть риски, что страна не сможет выполнить свои долговые обязательства.