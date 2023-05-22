«Будет загадкой»: адвокат Блиновской сбежал от журналистов после заседания

Адвокат Блиновской сбежал от журналистов после заседания по жалобе на домашний арест

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Сама фигурантка в зал суда не явилась.

Адвокат обвиненной в неуплате налогов блогера Елены Блиновской попытался избежать общения с журналистами после заседания по жалобе на домашний арест, на которое сама фигурантка не явилась. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который побывал в Мосгорсуде.

Стало известно, что сегодня суд не удовлетворил ходатайство об избрании более мягкой меры пресечения для создателя «Марафона желаний». Таким образом, Елена Блиновская продолжит прибывать под домашним арестом без возможности покинуть место отбывания наказания, воспользоваться средствами связи или выйти в интернет. Также ей запрещено обращаться к третьим лицам для создания контента для ее блога.

Адвокат блогера после заседания поспешил сбежать и воздержался от разговоров с журналистами. Преследующие его корреспонденты задавали ему много вопросов, но ответил он лишь один.

«Пускай это будет загадкой», — прокомментировал он причину своего молчания.

Вопросы о полной выплате многомиллионного долга и другие он проигнорировал.

Блогер Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также отмывании денежных средств. По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год она «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера Анастасию Ивлееву проверяют на неуплату налогов.