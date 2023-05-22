Плакала и кричала: кто сообщил Диане Гурцкая о скоропостижной смерти мужа

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Артистка осталась вдовой в 44 года. Звезда теперь будет одна воспитывать сына.

Певице Диане Гурцкая о смерти мужа — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — сообщил ее брат и продюсер Роберт. Об этом пишет издание dni.ru.

После того как ей передали новость, она начала плакать и кричать, ведь она осталась вдовой в 44 года. По версии депутата Госдумы Олега Смолина, причиной смерти супруга артистки мог стать инфаркт или инсульт.

Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Трагедия произошла, когда мужчина возвращался из командировки на Кубу. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Минеральных Водах, однако врачи не смогли спасти жизнь пациента.

Кучеренко назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ в 2021 году. Вместе с супругой он открыл Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца» и занимался благотворительностью. Пара воспитывала одного общего сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа.