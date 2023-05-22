Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ

Игорь Рязов 303 0
Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ
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Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN

Тема:
Спецоперация

Над ликвидацией украинских боевиков сейчас работают военнослужащие ВС РФ, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор.

Он также пообещал оперативно сообщать подробности происходящего.

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