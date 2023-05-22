Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ
Игорь Рязов 303 0
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Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN
Над ликвидацией украинских боевиков сейчас работают военнослужащие ВС РФ, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.
«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор.
Он также пообещал оперативно сообщать подробности происходящего.