Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ Сегодня, 14:28 Игорь Рязов 303 303

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Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN

Над ликвидацией украинских боевиков сейчас работают военнослужащие ВС РФ, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.