Превратили в узлы связи: силовики накрыли украинский call-центр в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Hörhager; 5-tv.ru

Подозреваемых в причастности к преступлениям оперативно арестовали.

Украинские мошенники звонили россиянам из Томска — там полиция нашла call-центр, через который номера менялись и на экране телефона абонента высвечивался российский код.

Двое жителей Томска арендовали несколько квартир и превратили их в узлы связи, напичканные специальным оборудованиям. Эта техника позволяла украинским аферистам звонить в Россию и сообщать о попавших в ДТП родственниках или о блокировке банковских счетов.

Организаторы call-центра арестованы. В ходе обысков у них изъяли крупные суммы, оборудование и более трех тысяч SIM-карт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонные мошенники, которые досаждали россиянам с Украины, переместились к западным границам этой страны, а также в Польшу, Германию и в Великобританию.