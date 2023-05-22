Технологический суверенитет: как Россия заместит импорт продукции из пластика

Россия переходит на импортозамещение продукции из пластика

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Уже была утверждена «дорожная карта» развития нефтегазохимического комплекса.

Россия активно переходит на импортозамещение всего, что производится из пластика. Речь идет и о товарах народного потребления, и об оборудовании.

Правительство утвердило обновленную «дорожную карту» развития нефтегазохимического комплекса. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, уже заключаются инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями.

Важнейшей задачей является обеспечить импортозамещение этих поставок. Для этого необходимо развивать производство крупной, средней и мелкотонажной нефтехимической продукции.

Обеспечить технологический суверенитет в этом сегменте промышленности. Правительством уже созданы ряд стимулов для реализации нефтехимических проектов.

Приняты поправки в налоговый кодекс, введен обратный акциз на этан и сжиженный углеводородный газ. В период с 2021 по 2022 годы Минэнерго заключило пять инвестиционных соглашений о создании новых нефтехимических мощностей с крупнейшими предприятиями.

План правительства также включает развитие нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке, освоение ресурсов полуострова Ямал. И, конечно, масштабную подготовку квалифицированных специалистов для всех этих работ.