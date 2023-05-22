«Нельзя замешивать эмоции»: как работает один из лучших снайперов РФ в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Награда за голову «Ярого» — 300 тысяч долларов.

После взятия Артемовска главными направлениями для удара ВС РФ являются Авдеевка и Угледар.

Их ВСУ превратили в настоящие крепости, но наши войска стягивают дополнительные силы. Прямо сейчас к бою готовится морская пехота Тихоокеанского флота. Зачем бойцы со снайперской винтовкой надели костюм «лешего», расскажет корреспондент Даниил Левин.

Бежать нужно быстро — открытая местность вблизи Угледара простреливается. Морпехи Тихоокеанского флота заходят в дом, задача — подготовить позицию для снайпера.

Корректировщик высматривает цель в бинокль. После пробежки в тяжелой амуниции пульс зашкаливает, а нужно выровнить дыхание, плавно нажать на спусковой крючок. После успешного попадания всем бойцам необходимо вернуться в безопасное место.

«После захода ребят, когда они штурмуют помещения, мы уже можем спокойно работать на этих позициях. Прикрывать их и дать им пройти дальше. <…> На моих плечах идет ответственность за моих ребят, которые пойдут вперед», — сказал старший снайпер морской пехоты ТОФ с позывным «Лемур».

Чтобы продвижение в реальном бою было успешным, снайперы постоянно тренируются и выполняют множество самых разных упражнений.

На полигоне идет постоянная работа: это важно и для пристрелки оружия, и для практики. Две винтовки с виду одинаковые, только одна — австрийского производства, другая — отечественная.

И нашу военнослужащие котируют куда выше. Сегодня морпехи действуют парами: в маскировочных костюмах, которые называются «леший», учатся сливаться с местностью.

Стрелки входят в ставшую уже легендарной группу «Ярого». Это позывной командира, вот он — один из лучших снайперов российской армии прямо сейчас: 117 подтвержденных ликвидированных целей.

«Желание продолжать всегда имеется, здесь нельзя останавливаться на достигнутом. Снайпинг — он тем и отличается, что нельзя достичь потолка никогда, то есть здесь нет предела совершенству. Для меня это работа, и ничего более. В нашем деле нельзя замешивать эмоции. Когда ты начинаешь замешивать эмоции, ты, скорее всего, ошибешься и не сможешь выполнить поставленную задачу», — сказал он.

А так работает «Ярый». Записи объективного контроля — всегда короткие. Сначала где-то вдалеке едва различим противник, через мгновение его в кадре уже нет.

Мастерство нашего морпеха давно оценили ВСУ. Причем, в прямом смысле конкретной суммой. За «Ярого», как он сам узнал, объявлена награда — 300 тысяч долларов. Этот факт, кажется, лишь раззадоривает снайпера.

«Допустим, за апрель месяц составом группы было уничтожено до роты ВСУ на Угледарском направлении. Задачи были поставлены командованием — ввести противника в режим снайперского террора, то есть не давать возможности осуществлять смену постов; уничтожение корректировщиков, наблюдателей, командиров», — отметил «Ярый».

С начала СВО он был трижды ранен. Недавно после взрыва танкового снаряда его отбросило на 12 метров.

Но каждый раз военнослужащий быстро возвращается в строй. Совсем скоро с полигона знаменитый морпех и его подчиненные снова отправятся на передовую.