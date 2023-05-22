На картине Пикассо обнаружили специально закрашенную деталь: живое «чудо»

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Для куратора музея такая находка стала сюрпризом и восторгом.

На картине испанского художника Пабло Пикассо «Мулен де ла Галетт» во время реставрации обнаружили закрашенную собаку. Об этом сообщает газета The New York Times.

Артист написал это полотно в 1900 году, когда ему было всего 19 лет. На нем изображены посетители известного в то время танцевального зала в столице Франции.

На данный момент картина представлена в выставке «Молодой Пикассо в Париже» в музее Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. Перед размещением на экспозиции полотно реставрировали в течение года.

Во время технической экспертизы восстановители обнаружили, что на переднем плане толстым слоем краски был тщательно замазан рыжеволосый кавалер-кинг-чарльз-спаниель с красным бантом.

По словам куратора музея Меган Фонтанеллы, для нее было «сюрпризом и восторгом» обнаружить собаку, спрятанную на картине.

Искусствоведы считают, что во многих ранних работах Пикассо любил оставлять подобные знаки. Но некоторые исследователи полагают, что в случае «Мулен де ла Галетт» артист мог передумать писать собаку по ходу работы, так как она не вписывалась в концепцию.

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