Волшебное «зелье»: ученые обнаружили вакцину против болезни Альцгеймера

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Невероятное открытие сделали исследователи из Массачусетса. Как они проверили эффективность прививки?

Вакцина от туберкулеза может снизить риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы, исследуя состав препарата и его эффективность в разных сферах. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Ученые в течение 15 лет наблюдали за людьми с раком мочевого пузыря. В качестве лечения им также вкалывали вакцину против туберкулеза. У некоторых развилась болезнь Альцгеймера, однако у пациентов старше 70 лет защитный эффект был выше. Метод лечения снизил риск развития деменции на 20%/ а вероятность смерти снизилась на 25%.

Однако ученые продолжат исследования, так как точный механизм работы препарата не изучен. Эксперимент лишь доказал наличие ассоциации. Теперь исследователям предстоит выяснить, как нужно применять вакцину от туберкулеза в качестве профилактики от болезни Альцгеймера, чтобы менять иммунную систему и снижать риски.

Кроме того, вакцина имеет множество неспецифических полезных эффектов. Она способна снизить смертоносность среди младенцев, атопические расстройства, рецидивы рассеянного склероза, а также помочь в лечении диабета. Теперь препарат доказал свою эффективность и в профилактике Альцгеймера.

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