Основатель Nexta Протасевич был помилован судом в Белоруссии

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Ранее минский суд приговорил молодого человека к восьми годам заключения.

Блогер и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta — организации, признанной террористической в Белоруссии, Роман Протасевич был помилован судом. Об этом сообщает БЕЛТА, ранее блогер сам в беседе с журналистами рассказал об этом.

Он был приговорен Минским областным судом к восьми годам заключения. Протасевич просил инстанцию о справедливом наказании, которое не было бы связано с лишением свободы. Гособвинение, в свою очередь, запрашивало поместить его на десять лет в тюрьму.

Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами вместе с приговоренной к шести годам заключения Софьей Сапегой в мае 2021 года. Самолет с ними на борту совершил посадку в аэропорту Минска из-за якобы возникшей угрозы теракта. Протасевич и Сапега были задержаны по подозрению в организации беспорядков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.