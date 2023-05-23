Поп-рок в камерной атмосфере: в Москве прошел концерт певца IVAN

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Музыкант включил в программу свои коронные песни «Океанами», «Крест и ладонь», а также композицию «Нотр-Дам де Пари» из шоу «Маска».

В минувшее воскресенье в столичном баре прошел концерт певца и музыканта, участника конкурса «Евровидение-2016» IVAN. В камерной атмосфере собрались самые преданные поклонники артиста, чтобы вместе с ним спеть многим полюбившиеся песни. Поддержать музыканта пришли многие его звездные коллеги: Роман Архипов, Мария Вебер, победительница второго сезона вокального проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова, Виктор Дробыш, Лиза Гинзбург и другие.

«То, что делает он, это классика, знаете, это вечное. Это такой крутой поп-рок, у которого всегда будут слушатели», — эксклюзивно поделилась своим мнением победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова с корреспондентом 5-tv.ru.

Роман Архипов рассказал душещипательную историю знакомства с певцом IVAN. Музыканты впервые встретились шесть лет назад на дне рождения Виктора Дробыша. В тот момент оба певца переживали драму в личных отношениях из-за расставания с любимыми девушками. Разбитые сердца обоих стали начальной точкой для совместного творчества.

«Мы изрядно выпили. День рождения все-таки. Пели песни. Потом старшее взрослое поколение ушло, а нам показалось, что мало. То есть тут мы поняли, что все-таки родственные души, и мы продолжили. Мы пошли гулять по Москве, еще дальше пили, говорили. И закончилось это тем, что где-то неподалеку от Храма Христа Спасителя, а это пришлось пол-Москвы пройти, я помню этот момент, когда мы сидим на бордюре, уже солнышко встало, а мы еще такие не очень. И начали рассказывать друг другу истории», — делится Роман Архипов.

По словам Лизы Гинзбург, музыкант может всегда ее выручить в профессиональном плане, а его голос и тембр никого не оставят равнодушными.

«Всегда спасает. Он помогал мне на моем первом сольном концерте, да и на втором тоже. Всегда рядом. <…> Очень интересная штука, когда мы вместе записывали один из моих треков, он подарил мне медиатор. Мне нужно было на чем-то сыграть ему трек на гитаре, но у меня ничего не было. И я ходила с этим медиатором до первого сольного концерта, на котором как раз где-то в гримерке его и потеряла», — рассказала Лиза Гинзбург.

По мнению солистки группы «Тутси» Марии Вебер, его профессиональные качества как музыканта не уступают яркой и харизматичной внешности, которой IVAN обладает.

«Это прямо артист. Готовый артист. Звезда», — считает Вебер.

Тем не менее, эта звездность никак не умаляет человеческих качеств музыканта.

«Очень спокойный, очень адекватный, очень дружелюбный, сговорчивый», — добавляет Вебер.

«Я думаю, миллион людей сказали, какой он замечательный певец. Я хочу сказать, какой он замечательный человек. Среди даже не артистов, не из шоу-бизнеса не так просто встретить такого доброго, искреннего и простого парня. Без какого-то двойного дна», — делится Роман Архипов.

К своему первому сольнику в Москве, по признанию самого IVAN, он готовился заранее. Во время тура Николая Носкова певец репетировал в перерывах между выступлениями. Артист собрал в уютном баре на Арбате своих самых преданных слушателей. Выступления перед небольшим количеством зрителей даются ему тяжелее из-за более тесной связи со своими поклонниками, при этом он получает больше отдачи от своей аудитории.

«Мне больше нравятся именно эти камерные вещи, потому что ты видишь каждого человека и видишь его глаза. И можешь как-то с ним коммуницировать, взаимодействовать, то есть он тебе улыбнулся, ты ему улыбнулся, и получается вот такой вот коннект. И меня это только питает на сцене», — рассказывает IVAN.

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