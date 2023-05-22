Гладков: ВСУ на протяжении нескольких часов обстреливали Белгородскую область

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Атаку киевского режима сопроводила массированная информационная атака. В администрации призвали население не реагировать на ложные сообщения об эвакуации из региона.

Боевики ВСУ на протяжении нескольких часов вели обстрел Грайворонского округа под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские нацисты начали обстреливать Белгородскую область около девяти утра. В регионе сработала система противовоздушной обороны, в результате чего осколок одной из ракет угодил на территорию придомового участка в населенном пункте Антоновка.

«Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — отметил Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что один из снарядов попал в частный дом в селе Козинка. На месте начался пожар. Два стоящих рядом дома пострадали. Обстрел с украинской стороны также спровоцировал горение на складе сена в районе села Гора-Подол.

Гладков подчеркнул, что противник для атаки задействовал также беспилотники. В Новой Таволжанке со вражеского дрона взрывное устройство было сброшено прямо на территорию жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР с помощью САУ Caesar.