Один из самых глупых поступков в истории советского кино, о котором молчали годами

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Пользователи интернета вспомнили о трагической истории Коли Пасечника из фильма «Высота».

Какой поступок можно назвать самым глупым в истории советского кино? Своим мнением на эту тему поделился создатель блога «Горожанин».

Так, считает автор публикации, главный герой картины «Высота» Коля Пасечник поступил отвратительно, пообещав писать девушке Вале. Ведь сразу же после переезда в южный город мужчина бросился за новой любовью.

На новом месте все тоже пошло не по плану. Коля подставил начальника монтажного управления Дерябина необходимостью встретить себя после поездки. Такая несостоятельность героя очень удивляет, отмечает автор блога. Ведь у вокзалов всегда проходит множество маршрутов общественного транспорта.

Стоит вспомнить и о пагубных привычках героя. К примеру, тот постоянно курит и совсем не прочь выпить.

Но даже на этом пороки мужчины не заканчиваются. Так, в одной из сцен герой избил монтажника Хаенко за флаг и оскорбил Катю.

В то же время большой вопрос вызывает желание Пасечника вешать флаг в дождь. У него не было такой необходимости, однако он решил не ждать, пока конструкция просохнет.

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