Залог здоровья мозга: раскрыта неожиданная польза оргазма для женщин

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Почему физическое удовлетворение для женщины — это залог умственного здоровья?

У женщин во время занятия сексом в мозге активируются центры, управляющие адреналином, в результате чего снижается активность отделов, отвечающих за чувство страха и тревожности. Об этом изданию Газета.ру рассказала акушер-гинеколог клиники ЦКБ РЖД-Медицина на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко.

По словам эксперта, главная биологическая черта удовлетворения — выброс в кровь и всплеск концентрации целого ряда гормонов, иммуноглобулинов и других биологически активных веществ.

«Оргазм имеет выраженный обезболивающий эффект: вырабатывающиеся во время оргазма окситоцин и эндорфины помогают справиться с головной болью», — говорит Давыденко.

Когда женщина испытывает физическое удовлетворение, мышцы ее тазового дна сокращаются, что помогает им оставаться в тонусе. Для рожавших это, как подчеркивается, особенно актуально.

Также необходимо отметить влияние получения оргазма на внешность и красоту. Во время пика наслаждения у женщины вырабатывается гормон эстроген, влияющий на увлажненность кожи и ее текстуру.

Он стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. Когда гормона недостаточно, это плохо сказывается на качестве волос, ногтей и кожи.

Эксперт отмечает, что оргазм — это хорошая физиологическая и психологическая разрядка для представительниц прекрасного пола, а также залог умственного здоровья. В результате снижается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний как для женщин, так и для мужчин.

Кроме того, гинеколог упомянула о связи между сексом и сохранением хорошей физической формы. Она уточнила, что, согласно данным исследований, человек сжигает 200-400 килокалорий в момент достижения пика наслаждения.

По мнению врача, оргазм — это природный антидепрессант. Во время него увеличивается количество серотонина (гормон счастья — регулирует тревожность и отвечает за настроение) и уменьшается объем кортизола (вещества, которое активно вырабатывается в ответ на стресс), благодаря чему улучшаются психоэмоциональное состояние и сон, а также снижается уровень тревоги.

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