«Барин промотался»: какая фраза Карандышева стоила жизни Огудаловой

Фото: Кадр из к/ф "Жестокий романс", реж. Эльдар Рязанов, 1984 г.

Героям картины стоило быть внимательнее к сплетням. Почему самые важные словам семья Огудаловых пропустила мимо ушей?

Фильму «Жестокий романс» в 2024-м исполнится 40 лет — картина стала не только одной из самых знаковых в портфолио режиссера Эльдара Рязанова, но и заняла место в истории советского кино.

Произведение отличилось не только актерским составом, красивыми декорациями и качественной съемкой, но и захватывающим сюжетом, в основу которого легла пьеса Александра Островского «Бесприданница».

В блоге о кино под названием «Горожанин» на платформе «Дзен» обратили внимание на фразу одного из главного героя истории — Юлия Карандышева, которая могла бы в корне изменить финал.

Авторы призвали читателей вспомнить, как простой, порядочный, но самовлюбленный персонаж высказался про своего главного конкурента в борьбе за руку и сердце Ларисы Огудаловой — Сергея Паратова. Он заявил в беседе с ее матерью Харитой Игнатьевной, что «барин промотался и продал „Ласточку“».

В статье предположили, что Лариса пропустила эту информацию мимо ушей в силу своей легкомысленности — новость о возвращении Паратова вскружила ей голову. Однако почему Харита Игнатевна не обратила внимание на слова Карандышева о том, что Паратов остался без гроша и не сможет обеспечить достойную жизнь ее дочери?

«Представляется, что причин может быть две. Первая — не поверила. Решила, что Карандышев просто борется с удачливым соперником, наговаривает на него напраслину», — говорится в материале.

Второй причиной называется то, что сам Паратов в разговоре с ней произнес две неоднозначные фразы. Так, он заявил, что у него «осталась порядочная брешь», но отметил — если на чем-то одном можно проиграть, то на другом можно выиграть.

«Харита Игнатьевна могла понять это следующим образом: „я разорился, зато готов составить счастье вашей дочери"», — указано в тексте.

Вполне возможно, что Огудалова-старшая прекрасно понимала, что и Паратов, и Карандышев бедны. Именно поэтому она решила отталкиваться от чувств дочери и позволить ей выбрать того, кого она любит.

Тем более, ту пора было выгонять из-под родительского крыла. К сожалению, именно эти слова Карандышева сыграли роковую роль в судьбе Ларисы Огудаловой. «Хлопанье ушами» привело к непоправимому финалу для ее семьи.

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