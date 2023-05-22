«У вас пять минут на сборы»: зачем ВСУ отбирали детей у жителей Артемовска и куда их увозили

Фото: П/ с главы ДНР Пушилина / ТАСС

Если родители через сутки не приезжали за детьми, то автоматически лишались прав на малышей. Но разве это законно?

Украинские неонацисты и власти отбирали у жителей Артемовска детей под предлогом эвакуации из зоны боевых действий. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из города беженка.

В дома жителей приезжали ВСУ с постановлением, которое вышло в Украине о том, что они имеют право забрать ребенка без сопровождения родителей и ближайших родственников. Такие действия они объясняли тем, что ребенка нужно эвакуировать из опасной военной зоны. При этом боевики не позволяли горожанам держать постановление в руках, а просто показывали перед глазами.

На сборы давали всего пять минут, а если родители не успевали собраться или отказывались ехать, то им давали всего сутки, чтобы приехать за ребенком вглубь подконтрольных Киеву территорий. Если в течении этого времени за детьми никто не приехал, то их автоматически лишали родительских прав и говорили, что больше они никогда не увидят своих чад.

«Один раз вырывала ребенка из рук и пришлось просто убегать», — рассказывает беженка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал переход Артемовска под контроль ВС России.