Война каблукам: Дженнифер Лоуренс шокировала зрителей в Каннах

Фото, видео: www.globallookpress.com / DGP; 5-tv.ru

Эксперты от образа звезды остались в полном недоумении.

Актриса Дженнифер Лоуренс на Каннском кинофестивале решила объявить войну каблукам.

Голливудская звезда вышла на красную дорожку в элегантном платье со шлейфом от Dior, однако дополнила образ парой черных пляжных сандалий.

Нетрадиционный выбор обуви удивил модных экспертов. Шлепанцы не сочетались с кутюрным платьем, зато перекликались с названием фильма «Траектория падения», на премьеру которого пришла артистка, известная своими падениями в самые ответственные моменты.

В том числе — на церемонии «Оскар», когда шла за своей статуэткой, и годом позже, когда не устояла на красной дорожке. Теперь она, видимо, решила, что безопасность превыше всего.

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