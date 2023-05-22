Перекрыли дорогу: пассажирский автобус попал в аварию в Санкт-Петербурге

Автобус попал в аварию на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

Остальным водителям из-за этого пришлось ехать по обочине.

В Петербурге в аварию попал автобус с пассажирами. Все произошло на Пулковком шоссе.

Водитель не заметил, что перед ним медленно движется машина дорожных служб, которая наносила разметку. А когда он среагировал, было уже поздно.

Ни пассажиры, ни рабочие в ДТП не пострадали. Но участники аварии полностью перекрыли дорогу, и другим автомобилям пришлось объезжать их по обочине.

Ранее 5-t.vru сообщал, что в Санкт-Петербурге на оживленном перекрестке мотоцикл врезался в машину каршеринга.