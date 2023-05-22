Трехлетний ребенок заживо сгорел вместе с сеном под Екатеринбургом

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На второй день после пожара останки малыша нашли в сгоревшем дотла доме.

Трехлетний ребенок заживо сгорел вместе с сеном в поселке Ертарском Свердловской области. Жуткие подробности трагедии стали известны 5-tv.ru.

Пожар произошел 19 мая, а информация о нем появилась только 21-го, когда удалось найти останки ребенка. Родители искали мальчика два дня.

По предварительной информации, все началось с детской шалости: ребята играли во дворе дома, и кто-то чиркнул спичкой рядом с тюком сена. Огонь вспыхнул мгновенно и захватил все постройки на ближайшей территории. Потушить пламя удалось только спустя четыре часа.

В суматохе родители потеряли своего маленького сына, которого последний раз видели возле сена. Мальчика долго не могли найти, пока полицейские вдруг не обнаружили его останки возле печи.

Предположительно, ребенок испугался огня и решил спрятаться в доме, где и сгорел заживо. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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