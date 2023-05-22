Фото, видео: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova; 5-tv.ru

Как человеческий плод оказался под землей?

В городе Сертолово Ленинградской области обнаружили тело ребенка. Как стало известно 5-tv.ru, младенец лежал в канализации в районе жилого комплекса на севере города. Страшную находку из подземелья вытащили 21 мая.

«По предварительной информации, обнаружен был недоношенный ребенок», — сообщил источник.

Тело недоношенного ребенка найдено в канализации в Сертолово. 5-tv.ru

Предположительно известно, что вес малыша составлял меньше одного килограмма. Как ребенок оказался в канализации и был ли мертвым изначально — неизвестно.

Тело нашли на территории одного из строящихся домов жилого комплекса. Сейчас следователи устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего. Тело ребенка отправят на экспертизу для установления причины смерти.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие фото с места гибели мальчика в Раменском.