Годовалый ребенок попал в реанимацию после падения из окна в Петербурге

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Мальчику буквально размозжило голову.

Малолетнему ребенку размозжило голову при падении из окна в Петербурге. Предположительно, все произошло из-за того, что присматривавший за ним 38-летний отец отвлекся. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Скорая приехала на вызов около 21:00. Ребенку, который выпал с третьего этажа и получил многочисленные травмы и ушибы, потребовалась госпитализация. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы № 2 Святой Марии Магдалены.

Известно, что семья у пострадавшего мальчика полная и благополучная.

Ранее печальная история случилась в Саратовской области. Там девочка выпала из окна многоэтажки, когда облокотилась на москитную сетку. Родители в этот момент спали. К сожалению, ребенок погиб на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Выборге малыш выпал с четвертого этажа, встал на ноги и пошел за мамой.