Авербух и Арзамасова рассказали о необычной семейной традиции: «Очень приятно»

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС ; 5-tv.ru

Звезда сериала «Папины дочки» и прославленный хореограф нашли оригинальный способ собирать всех близких вместе.

Хореограф Илья Авербух с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой рассказали корреспонденту 5-tv.ru во время открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», что сделали посадку деревьев своей семейной традицией.

«Да, дача как раз является тем местом, которое собирает теперь всю семью за таким приятным ритуалом — за посадкой деревьев. Кстати, там и черешневое дерево стоит. Как-то на 9 Мая мы высадили практически целый яблоневый сад. Это очень приятно», — сказала артистка.

«У каждого члена семьи свое дерево, оно растет. Такая хорошая традиция у нас. <…> У нас у всех яблони, это яблоневый сад. И еще две груши есть», — добавил спортсмен.

Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» прошел 21 мая в московском парке «Динамо». Во время акции знаменитые артисты и спортсмены, чиновники и активисты посадили 130 черешневых деревьев. Мероприятие проходит каждую весну, начиная с 2001 года.

Звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж за фигуриста и хореографа в декабре 2020 года. В 2021-м появился на свет их общий сын Лев. Пара живет в особняке на берегу Истринского водохранилища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арзамасова поделилась с подписчиками забавным видео с маленьким сыном Львом.