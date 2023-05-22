В России планируют ввести семейный сертификат на первую машину

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Чтобы избежать мошенничества, продать автомобиль можно будет только через пять лет после покупки.

В России готовится к внесению в Госдуму законопроект по созданию семейного сертификата на приобретение первой машины отечественного производства. С такой инициативой выступила фракция ЛДПР, пишут «Известия».

Общая сумма выплаты на семью составит один миллион рублей, а воспользоваться ей могут супружеские пары до 30 лет после рождения первого ребенка. Такую программу поддерживают не только автопроизводители, но и представители комитетов Госдумы по труду и социальной политике и по вопросам семьи. Россиянам необходимо будет выбрать машину на рынке отечественных производителей. А продать автомобиль можно будет только через пять лет. Это сделано для того, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету.

«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года», — отметил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, государство принимало в последнее время достаточно мер по увеличению рождаемости. Однако ситуация так и не изменилась в положительную сторону. А автомобиль нужен практически каждой семье, ведь с его помощью можно возить ребенка в детский сад и школу, на кружки и секции. Кроме того, эта мера позволит поддержать российский автопром.

Безусловно важным во всей истории остается денежный вопрос. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, сейчас в бюджете денег на любую программу поддержки спроса на автомобили нет. Минпромторг зарекался о выделении дополнительных средств, но будет ли это финансирование, неизвестно. Эксперт также убежден, что программы поддержки необходимо ориентировать на потребителя.

«Сейчас по действующим автопрограммам фактически субсидируют банк. Клиенты получают скидку на первоначальный взнос, а кредитные организации — недостающую сумму. И они еще стараются заложить дополнительные продукты, например, страховку от потери работы», — заключил Моржаретто.

Сами автопроизводители и представители отрасли заявили о намерении поддержать такую инициативу по поддержке молодых семей. Они считают, что это не только стимулирует отечественных производителей увеличивать количество выпускаемых машин, но и способствует развитию российского автопрома.

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