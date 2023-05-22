Пленный боевик «Азова»* признался в расстреле семьи с ребенком в Мариуполе

Фото: www.globallookpress.com / James Sprankle

Тела гражданских националисты бросили в ближайшем здании.

Боевики «Азова»* расстреливали мирных жителей в Мариуполе. Об этом пленный националист Александр Сыкылында рассказал российским силовикам, передает РИА Новости. Он заявил, что в марте 2022 года его отделение открыло огонь по гражданской машине, в которой ехала семья, состоящая из мужчины, женщины и маленькой девочки.

Националист признался, что они заметили «девятку» черного цвета с белой надписью «Дети» в 100 метрах от своей позиции. От командира им поступила команда на ликвидацию гражданских. Боевики выпустили по автомобилю по одному магазину. После этого машина остановилась на обочине.

«Поступила команда проверить. Мы проверили, увидели, что признаков жизни не поступает, обыскали, забрали материальные ценности, денежные средства в эквиваленте одной тысячи долларов и золотые украшения», — рассказал боевик.

После расстрела боевики забрали тела. Трупы бросили в ближайшем здании.

О полном освобождении Мариуполя Минобороны РФ заявило 20 мая прошлого года. На заводе «Азовсталь» удалось блокировать более двух тысяч украинских боевиков.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики обстреляли город Пологи Запорожской области. Под завалами разрушенного дома находятся люди. До них пытаются добраться спасатели МЧС.

* - запрещенная в России террористическая организация