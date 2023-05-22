Предприниматели предложили ввести шестидневную рабочую неделю в России

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Хоть российская экономика и показывает эффективное преодоление санкций, но потребность в дополнительных инвестициях все же сохраняется, объяснили авторы инициативы.

В России предложили внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым рабочая неделя будет шестидневной. С таким предложением обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову, сообщили «Известия».

По их мнению, до введения антироссийских санкций в 2014 году экономика показывала устойчивый рост, благодаря чему входила в пятерку крупнейших мира. Но в связи с политическими событиями последних лет нагрузка на экономику возросла. Национальная валюта РФ выдержала атаку Запада.

«Тем не менее, в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — сказано в обращении.

Чтобы прочность экономики повысилась и необходимо, по мнению предпринимателей, ввести шестидневную рабочую неделю. Кроме того, это поможет выполнить задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 год, утверждают авторы.

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