Научно-практическая конференция «Спортмедфорум» прошла в Петербурге

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Более 500 ведущих медиков — травматологов, ортопедов, реабилитологов и спортивных врачей — собрались на мероприятии, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективы дальнейшей работы.

Как эффективно восстановить двигательную активность и поправить здоровье человека после тяжелых травм — об этом говорили в Петербурге на конференции «Спортмедфорум». Спортивные врачи, ортопеды и травматологи со всей страны собрались, чтобы обменяться опытом и наметить перспективы дальнейшей работы. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин оценил достижения российской медицины.

У Кристины до этого было несколько протезов иностранного производства — разных, но все они были не очень удобные. Этот — российский — подошел сразу. После протезирования девушка даже сменила профессию — сейчас она инструктор по адаптивной физкультуре. Проводит занятия и для обычных пациентов, и для людей с ограниченными возможностями.

«Его главная особенность в том, что это удобная гильза — внутренняя силиконовая, которая очень удобная. Она крепится у меня на локоть, что равномерно распределяет вес по руке. Также здесь многофункциональная красивая белая кисть, о которой я мечтала. То есть именно внешний вид, который я хотела», — рассказала инструктор по адаптивной физкультуре Кристина Пушкарева.

Протезирование конечностей, диагностика травм и лечение суставов — все это теперь обсуждают на второй в стране научно-практический конференции «Спортмедфорум-2023». Ее организаторы — группа компаний «Мой медицинский центр». Конференция объединила более 500 ведущих медиков — травматологов, ортопедов, реабилитологов, спортивных врачей из разных регионов России и других стран.

«Основная цель — это профилактика травматизма, лечение травм, их последствий, реабилитация. И действительно, у нас уникальный замкнутый цикл, начиная от первичной помощи и завершая третьим этапом реабилитации, которая происходит в санаторно-курортных условиях», — сообщил вице-губернатор санкт-петербурга Олег Эргашев.

Оба блока конференции как раз и посвящены травматологии, реабилитации и спортивной медицине. Для Яны Лебедевой, кажется, любая высота досягаема, а еще год назад неудачное приземление на колено могло стоить ей спортивной карьеры. Быстро восстановиться помогли врачи клиники «Мой медицинский центр».

«Клинику мне посоветовали мои знакомые спортсмены, потому что проходили уже там лечение. Я благодарна клинике за то, что так быстро я вернулась в спорт после травмы», — поделилась заслуженный мастер спорта РФ, участница Олимпийских игр в Токио Яна Лебедева.

Теперь Яна снова завоевывает медали. В год в клинике «Мой медицинский центр» врачи проводят около 400 подобных операций пациентам с повреждениями суставов. Хирургическое вмешательство по последнему слову техники.

Это так называемая артроскопическая операция без разрезов на теле. Пациенту выполнены в коленном суставе два небольших прокола. Само хирургическое вмешательство недолгое — всего 20 минут. Фактически на следующий день пациент может встать на ноги, а через месяц вернуться к тренировкам.

Врач Яны — Дмитрий Савицкий — вместе с коллегами уже помог встать в строй сотням профессиональных спортсменов из разных уголков России и даже из-за рубежа. Специалисты здесь понимают, как важно спортсмену продолжить тренировки и достичь новых высот.

«Мы организовали такой процесс у себя в клинике. Большое количество врачей работают на результат, чтобы пациент смог вернуться в спорт к тому уровню своей спортивной активности, к тому уровню своей жизни, на то, что он рассчитывает», — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Мой медицинский центр», научный руководитель конференции «Спортмедфорум-2023» Дмитрий Савицкий.

После травмы каждый пациент клиники проходит полноценную реабилитацию. И это не только, когда человек переходит от одного специалиста к другому, но и получает параллельно психологическую помощь. Ведь, например, пациент с ампутацией может испытывать не только физические, но и психологические проблемы — впасть в депрессию и потерять всякий интерес к дальнейшей реабилитации.

«Протезирование рук, качественная реабилитация — это всегда труд для самого пациента. Он должен для этого иметь силы, он должен для этого получить нашу поддержку», — пояснил врач-ортопед, руководитель отдела протезирования верхних конечностей протезно-ортопедического центра Антон Круглов.

Такая комплексная система реабилитации в нашей стране уже проводится на достаточно профессиональном уровне. На протяжении восстановления пациента врачи получают от него обратную связь и помогают вернуться к полноценной жизни.