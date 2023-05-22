Вулкан Этна извергнулся в Италии и завалил города пеплом
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Извержение вулкана Этна парализовало работу аэропорта в итальянской Катании
Фото, видео: www.globallookpress.com / Angela Platania; 5-tv.ru
Движение в провинции Катания почти полностью парализовано. Аэропорт Фонтанаросса пришлось закрыть.
Пеплопад накрыл итальянскую провинцию Катания в результате мощного извержения вулкана Этна. Из-за выбросов практически полностью парализовано движение в регионе. Даже закрыли аэропорт Фонтанаросса.
Города буквально завалило сажей. Людей призывают оставаться дома — пока специальные службы ликвидируют последствия извержения.