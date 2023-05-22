Бананы могут признать социально значимым продуктом в России

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Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания комиссии правительства по экономическому развитию.

Бананы в России хотят признать социально значимым продуктом. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания комиссии правительства по экономическому развитию.

В Минэкономразвития предлагают обнулить таможенные пошлины для этого фрукта. Это позволит сдержать цены, которые выросли из-за сложностей с логистикой и неурожая у основных поставщиков.

С прошлой весны фрукты из Латинской Америки подорожали примерно на 15 рублей. При этом бананы у россиян оказались популярнее яблок. Средняя семья в год съедает в среднем по 10 килограммов южных плодов.