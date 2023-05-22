В Великобритании признали новые санкции G7 против России провалом Запада
Guardian: ужесточение санкций против России со стороны G7 доказывает провал Запада
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /G7 Hiroshima; 5-tv.ru
В очередной пакет антироссийских ограничений войдет почти сотня компаний со всего мира, включая китайские.
Новые ограничительные меры «Большой семерки» (G7) против России свидетельствуют о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Москвой. Об этом пишет британская Guardian.
Известно, что в 11-й пакет санкций войдет почти сотня компаний со всего мира, в том числе из Китая. Новые ограничения сегодня должны обсудить министры иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.
В МИД России отметили, что от экономических барьеров запада страдают самые нуждающиеся страны. И антироссийские санкции уже стали причиной продовольственного и энергетического кризиса в мире.