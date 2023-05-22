ВСУ разбомбили дом мэра Новой Каховки и заживо «похоронили» его в соцсетях
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Фото, видео: 5-tv.ru
По коттеджу выпустили два мощных снаряда с интервалом в две минуты. Последствия очередного теракта, устроенного Киевом, попали на видео.
В Херсонской области ликвидируют последствия обстрела, в результате которого пострадал дом главы администрации Новой Каховки.
По коттеджу выпустили два мощных снаряда. Били прицельно, так как соседние дома не пострадали.
Чиновник жив. Он уже назвал произошедшее терактом, возведенным в ранг государственной политики Киева.
Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев на месте оценил ущерб. Смотрите подробности и хронику происшествия в репортаже.
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