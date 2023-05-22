Витас раскрыл тайну Седоковой о жуткой болезни

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Пока артистка буквально кричит об угнетенном состоянии из-за болезни, у ее коллеги есть другая версия.

Певец Витас вскрыл правду о болезни коллеги Анны Седоковой. Артистка уже не первый год страдает от крапивницы, то и дело жалуется публике на тяжелые последствия. Но у Витаса оказалась своя версия по данному вопросу, о которой мог бы никто и не узнать, если бы не откровения Седоковой…

Все началось с признания Седоковой, как ее бывшая коллега по «ВИА Гре» Татьяна Найник развлекалась с Витасом. В один из дней пара устроила игры. Найник якобы забралась на голого Витаса и скакала по отелю. Такое откровение не понравилось Найник, и она решила ответить знаменитости. По ее словам, Седокова все перевернула. Возможно поэтому Найник решила и уколоть экс-коллегу. В наличии крапивницы и жутких последствиях у Седоковой она обвинила пластическую хирургию, к которой та прибегала ради красоты.

В разборки девушек решил вмешаться и Витас. Он, в отличие от Найник, подтвердил подлинность рассказанной истории, а вот крапивница у Седоковой якобы выдуманная.

«У Седоковой нет крапивницы», — рассказал он в социальной сети.

Более никаких комментариев давать не стал. Да и Седокова пока никак не отреагировала на его речь.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит Анна Седокова во время приступа крапивницы.